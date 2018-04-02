Аронян обыграл представляющего Азербайджан Найдича на турнире Grenke Сhess Сlassic
2 апреля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Сильнейший армянский шахматист Левон Аронян обыграл во втором туре проходящего в Германии турнира Grenke Сhess Сlassic представляющего Азербайджан Аркадия Найдича.
Армянский шахматист имеет в активе 1.5 балла. Партии второго тура пока разыгрываются.
В первом туре Аронян сыграл вничью с Георгом Мейером.
В третьем туре Аронян сыграет с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Армянский гроссмейстер сыграет черными.
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Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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