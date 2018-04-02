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Аронян обыграл представляющего Азербайджан Найдича на турнире Grenke Сhess Сlassic

Аронян обыграл представляющего Азербайджан Найдича на турнире Grenke Сhess Сlassic
2 апреля 2018 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Сильнейший армянский шахматист Левон Аронян обыграл во втором туре проходящего в Германии турнира Grenke Сhess Сlassic представляющего Азербайджан Аркадия Найдича.

Армянский шахматист имеет в активе 1.5 балла. Партии второго тура пока разыгрываются.

В первом туре Аронян сыграл вничью с Георгом Мейером.

В третьем туре Аронян сыграет с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Армянский гроссмейстер сыграет черными.

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