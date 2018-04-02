За счет чего растет армянский экспорт
2 апреля 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Экспорт из Армении вырос на 41.1% в сравнении с первыми двумя месяцами 2017 года. Согласно данным Нацстатслужбы Армении, объем экспорта составил около $387 млн против $274 млн за первые два месяца 2017 года.
Значительная доля экспорта пришлась на сырье - $117 млн против $84,5 млн в 2017 году. Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них вырос на 42% - с $39,5 млн до $56.2 млн.
Экспорт текстильной продукции вырос в 2.3 раза – объем составил $30,1 млн против $13,3 млн в 2013 году.
На 47% - до $61.2 млн, вырос объем экспорта драгметаллов и изделий из них. Объем экспорта товаров пищевой промышленности вырос до $79.5 млн, увеличившись на 22.8%.
23.3% объема экспорта из Армении пришлось на Россию. Вторым крупнейшим направлением является Швейцария (17%), третьим – Болгария (11.4%)
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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