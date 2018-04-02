Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)

PanARMENIAN.Net - В ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в центре Еревана произошел взрыв. Об этом сообщил корреспондент PanARMENIAN.Net с места происшествия.

В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя. Среди них - 3 граждан РФ, 2 гражданина Ирана.

Известны имена пострадавших: граждане Армении - Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), граждане РФ - Алена Агапова (15 лет), Лиза Абраамова (15 лет), Ярослав Любенко (15 лет), граждане ИРИ - Эрик Ашугян (24 года), Зейна Хусейни (24 года).

Как сообщили из медцентра Св. Григория Просветителя, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас оперируют.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сообщение о взрыве поступило в 20:44 по местному времени. На место происшествия отправились 4 боевых расчета и бригады скорой помощи. Место происшествия оцеплено.

По предварительным данным, причиной взрыва стал кислородный баллон.