Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)
2 апреля 2018 - 22:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в центре Еревана произошел взрыв. Об этом сообщил корреспондент PanARMENIAN.Net с места происшествия.
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя. Среди них - 3 граждан РФ, 2 гражданина Ирана.
Известны имена пострадавших: граждане Армении - Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), граждане РФ - Алена Агапова (15 лет), Лиза Абраамова (15 лет), Ярослав Любенко (15 лет), граждане ИРИ - Эрик Ашугян (24 года), Зейна Хусейни (24 года).
Как сообщили из медцентра Св. Григория Просветителя, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас оперируют.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сообщение о взрыве поступило в 20:44 по местному времени. На место происшествия отправились 4 боевых расчета и бригады скорой помощи. Место происшествия оцеплено.
По предварительным данным, причиной взрыва стал кислородный баллон.
Photo: Pan.am
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