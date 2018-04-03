Анкара требует ареста Гюлена по делу об убийстве посла РФ в Турции
3 апреля 2018 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя почти два года после убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Турция выдала ордер на арест исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его единомышленников, сочтя их главными подозреваемыми по этому делу.
Им вменяется в вину умышленное убийство и попытка госпереворота, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Anadolu.
Гюлен проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Ранее турецкие власти уже обвиняли его в организации путча в июле 2016 года. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.
Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в дипломата 22-летний Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. По версии следствия, нападавший был связан с оппозиционным проповедником Гюленом и знал его лично.
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