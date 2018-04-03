Наследный принц Саудовской Аравии: Израильтяне имеют право на свое государство
3 апреля 2018 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. Это высказывание он сделал в интервью американскому журналу Atlanticво 3 апреля.
«Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе», - отметил Мухаммед бен Сальман, пишет Deutsche Welle.
Наблюдатели отмечают и ряд других признаков сближения двух стран. Так, в конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив.
Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения. Агентство Reuters отмечает, что на сближение с Иерусалимом Эр-Рияд подталкивает ухудшение отношений с Ираном.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
МОК назвал 7 городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026 Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония)
ЕСПЧ принял дело о попытке диверсии ВС Азербайджана у армянского Чинари Вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря 2016 года предприняли попытку диверсионного проникновения на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении
Петербуржский чиновник поздравил «именинницу» с годовщиной теракта (видео) Он назвал хозяйку именинницей и сказал, что пришел поздравить ее с годовщиной
Аронян сыграл вничью с Анандом в 3-м туре Grenke Chess Classic По итогам 3 туров Аронян с 2 очками делит 3-5 места с Карлсеном и Каруаной