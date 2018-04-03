Real Sport: «Арсенал» нужно строить вокруг Мхитаряна и Обамеянга
3 апреля 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в лондонский «Арсенал» должен стать движущей силой для изменений в клубе. Об этом пишет футбольный комментатор Джек Дудли в статье на Real Sport.
По его словам,Мхитарян и Обамеянг пытаются дать клубу новое дыхание, они привнесли новый стиль и подход.
«Часто новичкам необходимо время, чтобы адаптироваться в новом клубе, особенно Обамеянгу, который впервые в Премьер лиге. Однако в его с Митаряном случае произошло обратное», - считает автор, по мнению которого «Арсеналу» нужно новое лицо, и команду нужно строить вокруг армянина и габонца.
Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг перебрались в лондонский «Арсенал» в январе 2018 года.
Photo. Reuters
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Экс-губернатор Кемерова Тулеев стал депутатом Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области
Полиция Германии расследует инцидент с участием азербайджанского депутата Лица, пострадавшие в ходе инцидента, подали на него жалобу в полицию
Анна Винтур покинет пост главреда Vogue летом 2018 года Предполагается, что должность нового главного редактора Vogue предложат Эдварду Эннинфулу, действующему руководителю британской версии Vogue
ЕСПЧ принял дело о попытке диверсии ВС Азербайджана у армянского Чинари Вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря 2016 года предприняли попытку диверсионного проникновения на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении