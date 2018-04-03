Real Sport: «Арсенал» нужно строить вокруг Мхитаряна и Обамеянга

PanARMENIAN.Net - Переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в лондонский «Арсенал» должен стать движущей силой для изменений в клубе. Об этом пишет футбольный комментатор Джек Дудли в статье на Real Sport.

По его словам,Мхитарян и Обамеянг пытаются дать клубу новое дыхание, они привнесли новый стиль и подход.

«Часто новичкам необходимо время, чтобы адаптироваться в новом клубе, особенно Обамеянгу, который впервые в Премьер лиге. Однако в его с Митаряном случае произошло обратное», - считает автор, по мнению которого «Арсеналу» нужно новое лицо, и команду нужно строить вокруг армянина и габонца.

Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг перебрались в лондонский «Арсенал» в январе 2018 года.