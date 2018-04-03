Ресторан отца и сына Мнацакановых кормит жителей Берлина итальянской едой

PanARMENIAN.Net - В январе 2017 года петербургский ресторатор армянского происхождения Арам Мнацаканов, владелец «Пробки на Цветном», Jerome и других заведений в Москве и Санкт-Петербурге, вместе с сыном Михаилом открыл свой первый ресторан за рубежом — Mine в берлинском Шарлоттенбурге.Чтобы покорить немцев, Мнацакановы совместили новое с хорошо проверенным: в модной атмосфере западного Берлина подают блюда «старой доброй» итальянской кухни, которые готовят из продуктов, поставляемых со всего света.

В 2017 году выручка Mine составила более €1,4 млн, а прибыль рестораторы пока не считали — понимают, что в Европе маржинальность ниже, а окупаемость дольше, пишет Inc.

В заметках о новом ресторане, открывшемся в январе 2017 года в престижном районе Берлина, немецкие газеты называли его владельца «русским Джейми Оливером». Совместными усилиями, вложив почти €2,5 млн и потратив 1,5 года, Арам и Михаил Мнацакановы в самом сердце престижного района открыли заведение, в котором не найти свободного места, а ежемесячная выручка составляет около €120 тыс.

В ремонт и обстановку пришлось вложить около €1 млн: дороговизна рабочей силы в Германии компенсировалась низкими затратами на оборудование (здесь его не приходится импортировать) — в результате вышло примерно столько же, сколько Арам Мнацаканов вкладывает в свои рестораны в России.

«Но хорошего ремонта мало — нужно было создать атмосферу. Мнацаканов-старший лично отбирал салфетки, ножи и скатерти, а посуду ручной работы заказывал в петербургской студии «Бисквит». В ресторане каждый день стоят живые цветы, а все вино подают в бокалах Zalta из муранского стекла»,- отмечает издание.

К открытию ресторана приложила руку вся семья Мнацакановых. Название Mine («Майне») придумала сестра Михаила Лина — по-немецки это звучит как «моя» и читается как «золотой прииск» или женское имя Мина.