Канадец Арут Шитилян станет новым гендиректором «Авроры»
3 апреля 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» объявили, что 1 июля 2018 года генеральным директором «Авроры» станет канадец Арут Шитилян. В настоящий момент эту должность занимает Арман Джилавян, который работал в проекте с момента его основания.
37-летний Шитилян, который ранее занимал пост вице-президента исполнительного комитета и председателя Городского совета Монреаля, по образованию – инженер.
Шитилян говорит на пяти языках: армянском, французском, английском, арабском и испанском. Помимо Канады ему довелось поработать в Латинской Америке, Китае, Скандинавии, Западной Европе и США.
«Истоки «Авроры» лежат в Армении, но теперь это глобальный проект. С момента своего создания «Аврора» неизменно приглашала тех, кто мыслит глобально, присоединиться к этому амбициозному начинанию. Именно поэтому мы очень рады, что Арут Шитилян займет эту позицию. Он присоединяется к команде в период, когда инициатива снова растет. В дополнение к главному гуманитарному направлению деятельности будет запущен ряд образовательных и социально-ориентированных программ», – отметил соучредитель «Авроры» Рубен Варданян, который вместе со своей супругой Вероникой Зонабенд реализует в Армении и по всему миру благотворительные и образовательные проекты, а также проекты в области развития.
«Мы рады приветствовать нового генерального директора «Авроры», и в то же время хотели бы воспользоваться моментом, чтобы напомнить, что Гуманитарная инициатива «Аврора» – не просто новый игрок в армянском мире и в гуманитарном сообществе, но и принципиально новое начинание, НКО с новым духом и новым видением. «Аврора» была создана три года назад с весьма амбициозными целями – выразить благодарность памяти тех, кто сто лет назад помогал армянам выжить, и сделать это, поддержав современных спасителей, помогающих тем, кто сегодня находится в опасности», – пояснил Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».
Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», добавил: «Инициатива «Аврора» требует от нас умения мыслить широко и действовать так, чтобы самые острые глобальные проблемы были решены максимально эффективно. «Аврора» уходят корнями в трагический опыт Геноцида армян, и потому для нее важнее всего память и умение отплатить добром за добро в благодарность тем, кто много лет назад пришел нам на помощь».
Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.
Самое значимое
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Partner news
Последние новости
МОК назвал 7 городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026 Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония)
Экс-губернатор Кемерова Тулеев стал депутатом Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области
Полиция Германии расследует инцидент с участием азербайджанского депутата Лица, пострадавшие в ходе инцидента, подали на него жалобу в полицию
Анна Винтур покинет пост главреда Vogue летом 2018 года Предполагается, что должность нового главного редактора Vogue предложат Эдварду Эннинфулу, действующему руководителю британской версии Vogue