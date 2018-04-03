Канадец Арут Шитилян станет новым гендиректором «Авроры»

PanARMENIAN.Net - Соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» объявили, что 1 июля 2018 года генеральным директором «Авроры» станет канадец Арут Шитилян. В настоящий момент эту должность занимает Арман Джилавян, который работал в проекте с момента его основания.

37-летний Шитилян, который ранее занимал пост вице-президента исполнительного комитета и председателя Городского совета Монреаля, по образованию – инженер.

Шитилян говорит на пяти языках: армянском, французском, английском, арабском и испанском. Помимо Канады ему довелось поработать в Латинской Америке, Китае, Скандинавии, Западной Европе и США.

«Истоки «Авроры» лежат в Армении, но теперь это глобальный проект. С момента своего создания «Аврора» неизменно приглашала тех, кто мыслит глобально, присоединиться к этому амбициозному начинанию. Именно поэтому мы очень рады, что Арут Шитилян займет эту позицию. Он присоединяется к команде в период, когда инициатива снова растет. В дополнение к главному гуманитарному направлению деятельности будет запущен ряд образовательных и социально-ориентированных программ», – отметил соучредитель «Авроры» Рубен Варданян, который вместе со своей супругой Вероникой Зонабенд реализует в Армении и по всему миру благотворительные и образовательные проекты, а также проекты в области развития.

«Мы рады приветствовать нового генерального директора «Авроры», и в то же время хотели бы воспользоваться моментом, чтобы напомнить, что Гуманитарная инициатива «Аврора» – не просто новый игрок в армянском мире и в гуманитарном сообществе, но и принципиально новое начинание, НКО с новым духом и новым видением. «Аврора» была создана три года назад с весьма амбициозными целями – выразить благодарность памяти тех, кто сто лет назад помогал армянам выжить, и сделать это, поддержав современных спасителей, помогающих тем, кто сегодня находится в опасности», – пояснил Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», добавил: «Инициатива «Аврора» требует от нас умения мыслить широко и действовать так, чтобы самые острые глобальные проблемы были решены максимально эффективно. «Аврора» уходят корнями в трагический опыт Геноцида армян, и потому для нее важнее всего память и умение отплатить добром за добро в благодарность тем, кто много лет назад пришел нам на помощь».

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.