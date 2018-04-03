ФСБ пресекла попытку передачи из РФ секретных военных карт иностранцам
3 апреля 2018 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом сообщило свердловское управление ведомства.
Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины, — неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется, пишет РИА Новости.
«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — говорится в сообщении.
Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».
Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».
Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.
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