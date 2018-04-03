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Генрих Мхитарян, Нарек Ахназарян и Рубен Варданян встретились в Лондоне

Генрих Мхитарян, Нарек Ахназарян и Рубен Варданян встретились в Лондоне
3 апреля 2018 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный виолончелист Нарек Ахназарян, полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян и предприниматель, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян встретились в Лондоне.

Об этом в своем Instagram сообщил Ахназарян и опубликовал фото со встречи.

«Отличный ужин в компании друзей и великих армян»,- написал виолончелист.

На ужине в одном из лондонских заведений присутствовала также сестра Мхитаряна Моника.

Ссылки по теме:
http://instagram.com/p/BhFoEBVFiGb/
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