Генрих Мхитарян, Нарек Ахназарян и Рубен Варданян встретились в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный виолончелист Нарек Ахназарян, полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян и предприниматель, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян встретились в Лондоне.

Об этом в своем Instagram сообщил Ахназарян и опубликовал фото со встречи.

«Отличный ужин в компании друзей и великих армян»,- написал виолончелист.

На ужине в одном из лондонских заведений присутствовала также сестра Мхитаряна Моника.