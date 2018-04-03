Генрих Мхитарян, Нарек Ахназарян и Рубен Варданян встретились в Лондоне
3 апреля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный виолончелист Нарек Ахназарян, полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян и предприниматель, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян встретились в Лондоне.
Об этом в своем Instagram сообщил Ахназарян и опубликовал фото со встречи.
«Отличный ужин в компании друзей и великих армян»,- написал виолончелист.
На ужине в одном из лондонских заведений присутствовала также сестра Мхитаряна Моника.
Самое значимое
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
МОК назвал 7 городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026 Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония)
Экс-губернатор Кемерова Тулеев стал депутатом Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области
Полиция Германии расследует инцидент с участием азербайджанского депутата Лица, пострадавшие в ходе инцидента, подали на него жалобу в полицию
Анна Винтур покинет пост главреда Vogue летом 2018 года Предполагается, что должность нового главного редактора Vogue предложат Эдварду Эннинфулу, действующему руководителю британской версии Vogue