В РФ возбудили уголовное дело против Арсена Авакова

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

18 украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.

СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов россиян, пишет РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что «решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах».

Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.

Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.