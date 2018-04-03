В РФ возбудили уголовное дело против Арсена Авакова
3 апреля 2018 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
18 украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.
СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов россиян, пишет РИА Новости.
В МИД РФ заявили, что «решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах».
Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.
Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.
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