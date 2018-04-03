СМИ: Неймар рассматривает варианты с переходом в МЮ или «Манчестер Сити»

PanARMENIAN.Net - Бразильский нападающий Неймар по-прежнему желает уйти из «Пари Сен-Жермен», а его целью номер один остается переход в мадридский «Реал».

Но на случай срыва трансфера в мадридский клуб 25-летний футболист уже обдумывает план Б. В качестве альтернативы рассматриваются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», пишет Eurosport со ссылкой на Don Balon.

Неймар больше склоняется к команде Хосепа Гвардиолы, хотя на «Олд Траффорд» ему с большей вероятностью гарантирована роль лидера.

Ключевым препятствием для ухода Неймара станет цена. «ПСЖ» купил игрока у «Барселоны» за 222 млн евро, а от продажи хочет выручить 400 млн евро. В контракте бразильца не прописаны отступные.

Неймар забил 29 голов в 30 официальных матчах за «ПСЖ». В настоящее время Неймар восстанавливается в Бразилии от перелома плюсневой кости.