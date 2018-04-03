Имя экс-главы Кемерово сотрут со зданий и автобусов в области
3 апреля 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Кемеровской области приняли решение удалить с автобусов и маршруток упоминания о бывшем главе региона Амане Тулееве. Об этом сообщает 3 марта «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«После отставки принято решение об удалении упоминания о нем с общественного транспорта. Возможно, что также имя Амана Тулеева уберут и со зданий», — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что после пожара в «Зимней вишне» было принято негласное решение об удалении всех упоминаний в городе об этом ТРЦ.
Ранее на муниципальном транспорте Кемерова были размещены баннеры с пожеланиями жителям от имени теперь уже бывшего губернатора.
1 апреля кемеровская обладминистрация сообщила, что Тулеев направил президенту РФ Владимиру Путину заявление об отставке по собственному желанию. Путин удовлетворил его просьбу.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.
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