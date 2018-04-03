В Белоруссии хотят ввести 14-дневный декретный отпуск для отцов
3 апреля 2018 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Трудовой кодекс Белоруссии планируется дополнить нормой об обязательном для работодателя отцовском декретном отпуске сроком на 14 дней. Об этом сообщил замглавы комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов, пишет РИА Новости.
Ранее в Белоруссии обсуждались различные варианты введения краткосрочного отцовского декрета, обязательного для работодателя. В том числе предлагался неоплачиваемый отпуск сроком до 28 дней.
В 2016 году один из депутатов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с предложением ввести в стране краткосрочный отцовский отпуск. Президент не дал однозначного ответа, заявив, что, прежде чем принимать какое-либо решение, тема должна быть изучена специалистами. Для этого была создана рабочая группа при Минтруда.
«Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней», — сказал Левшунов.
По его словам, двухнедельный отпуск будет предоставляться единовременно по письменному заявлению отца, но только в течение шести месяцев с даты рождения ребенка. Сейчас отец имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но такой отпуск оплачиваемый и может быть оформлен только в том случае, если мать ребенка не находится в декрете и вышла на работу раньше срока.
Парламентарий считает, что введение такой нормы в белорусское законодательство позитивно скажется на психологическом климате в семье и на воспитании новорожденного ребенка, так как отец наравне с матерью будет заботиться о нем с первых дней жизни.
Ранее белорусские депутаты также обсуждали возможность введения в стране оплачиваемого отцовского кратковременного отпуска (по аналогии с европейскими странами), но пока отражения на законодательном уровне эта норма не нашла.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
МОК назвал 7 городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026 Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония)
ЕСПЧ принял дело о попытке диверсии ВС Азербайджана у армянского Чинари Вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря 2016 года предприняли попытку диверсионного проникновения на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении
Петербуржский чиновник поздравил «именинницу» с годовщиной теракта (видео) Он назвал хозяйку именинницей и сказал, что пришел поздравить ее с годовщиной
Аронян сыграл вничью с Анандом в 3-м туре Grenke Chess Classic По итогам 3 туров Аронян с 2 очками делит 3-5 места с Карлсеном и Каруаной