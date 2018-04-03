Министр Ким Чен Ына отправится в Баку

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо посетит в Азербайджан.

Министр примет участие в министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития», которая пройдет в Баку 5-6 апреля, пишет Haqqin.az со ссылкой на агентство Yonhap.

После визита в Баку министр Ли Ён Хо отправится в Россию.

Ранее МИД России заявил о том, что идет подготовительная работа к визиту главы МИД Северной Кореи в Москву.