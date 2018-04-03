В Туркменистане женщинам запретили красить волосы и ногти
3 апреля 2018 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Туркменистане с марта 2018 года женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения.
В результате этого решения таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания, сообщают «Хроники Туркменистана».
Также запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. Это спровоцировало 50% подорожание еще имеющейся в стране продукции для женщин.
Кроме того, с апреля с прилавков магазинов намерены ликвидировать остатки осветляющих средств для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров.
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