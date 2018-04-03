Аронян сыграл вничью с Анандом в 3-м туре Grenke Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 3-м туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с индийским шахматистом Вишванатаном Анандом.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).

По итогам 3 туров Аронян с 2 очками делит 3-5 места с Карлсеном и Каруаной. В 4 туре он сыграет с китайцем Хоу Ифанем.

Результаты 3 тура: Хоу Ифань – Вашье-Лаграв 0-1, Майер – Каруана 0-1, Найдич – Витюгов, Блюбаум – Карлсен, Ананд – Аронян ничьи.

Положение после 3 туров: 1-2. Витюгов, Вашье-Лаграв – по 2,5; 3-5. Карлсен, Каруана, Аронян – по 2; 6-8. Ананд, Найдич, Блюбаум – по 1; 9-10. Хоу Ифань, Майер – по 0,5.

Супертурнир Grenke Chess Classic проходит с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.