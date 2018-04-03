Петербуржский чиновник поздравил «именинницу» с годовщиной теракта

PanARMENIAN.Net - Глава муниципального образования петербургского округа Балканский Савелий Лебедев пришел с поздравлениями в гости к женщине, пережившей теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Лебедев вручил петербурженке цветы и передал пакет, очевидно, с подарком, пишет «Росбалт».

Он назвал хозяйку именинницей и сказал, что пришел поздравить ее с годовщиной. Та поправила его, отметив, что не является именинницей, и напомнила о печальном контексте произошедшего год назад события.

В ответ на слова женщины о том, что она не именинница, а 3 апреля — годовщина печального события, чиновник сказал, что не мог остаться в стороне:«У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему».

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел теракт, в котором погибли 15 человек, а также предполагаемый исполнитель - 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.