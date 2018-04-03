Анна Винтур покинет пост главреда Vogue летом 2018 года

PanARMENIAN.Net - Американский журнал Vogue может лишиться главного редактора летом 2018 года.

Анна Винтур, которая руководит не только американской версией Vogue, но и медиакомпанией Conde Nast, планирует покинуть свой пост в июле после свадьбы дочери Би Шаффер, пишет Lenta.ru со ссылкой на PageSix.

Предполагается, что должность нового главного редактора Vogue предложат Эдварду Эннинфулу, действующему руководителю британской версии Vogue, а свое прощальное интервью 68-летняя Анна Винтур уже пообещала журналистам New York Times.

Также сообщается, что после ухода из Vogue Анна Винтур может продолжить работать в Британском совете моды. Поводом для таких догадок послужило то, что на Неделе моды в Лондоне Винтур сидела рядом с королевой Великобритании Елизаветой.

В издании Conde Nast журналистам PageSix сообщили, что не могут подтвердить эту информацию. Однако предоставить более точные сведения по поводу планов своего художественного руководителя отказались.

Винтур возглавляет Vogue с 1988 года.