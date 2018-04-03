Полиция Германии расследует инцидент с участием азербайджанского депутата
3 апреля 2018 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Германии расследуют инцидент, произошедший 31 марта в Кельне, на мероприятии, организованном по инициативе депутата парламента Азербайджана Адыля Алиева. Лица, пострадавшие в ходе инцидента, подали на него жалобу в полицию.
Мероприятие проводилось в одной из гостиниц Кельна совместно азербайджанской и турецкой диаспорской организациями под лозунгом: «Да, здравствует наша республика, Азербайджано-Турецкий союз, вперед с Ильхамом».
По заявлениям азербайджанских политэмигрантов, их не пустили на встречу, хотя ранее было объявлено, что она открыта для всех. При этом, телохранители депутата применили силу и избили нескольких политэмигрантов, пишет Contact.az.
Среди пострадавших был и активист Рауф Бабаев, которого пустили на мероприятие и даже позволили выступить, но когда он стал критиковать правительство Азербайджана, его согнали со сцены и избили.
Наряду с Бабаевым в полицию обратились и Ровшан Гамбар (брат главы Центра национальной стратегической мысли Исы Гамбара) и ряд других лиц. Заявители просят начать уголовное расследование и запретить въезд в Германию участникам насилия.
B социальных сетях появилось видео выступления Бабаева, который выражает несогласие, что встреча проходит под лозунгом - «Bперед с Ильхамом Алиевым», поскольку нынешняя власть вынудила покинуть страну сотни молодых людей, как и он сам.
«Bы сегодня проводите мероприятие в связи с Республикой. Однако нынешняя власть уничтожает все ценности республики», - заявил он. B этот момент Алиев прерывает его выступление, требуя не превращать мероприятие в политическую полемику и подходит к трибуне. Еще несколько человек выгоняют Бабаева из зала.
Сам Бабаев заявил, что его увели в столовую и избили там, повредив ребро и почки, и у него есть медицинское заключение об этом.
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