Экс-губернатор Кемерова Тулеев стал депутатом
3 апреля 2018 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 73-летний кемеровский экс-губернатор Аман Тулеев стал депутатом. Он получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области на заседании избирательной комиссии Кемеровской области.
В 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов от «Единой России». Сейчас он получил вакантный мандат сложившего свои полномочия в 2016 году депутата Ван Вай-Чена, пишут «Вести».
Удостоверение депутата Тулееву должен выдать кемеровский облсовет. Затем Аман Тулеев будет включен в один из комитетов совета.
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Он подал прошение об отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали от огня и дыма. Президент России 1 апреля принял прошение Тулеева об отставке. Временным главой Кемеровской области назначен 57-летний Сергей Цивилев. До этого он был вице-губернатором региона.
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