МОК назвал 7 городов-претендентов на проведение Олимпиады-2026
3 апреля 2018 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) назвал 7 претендентов на проведение Зимней Олимпиады 2026 года.
Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония).
Город-хозяин Олимпиады 2026 года будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года, пишет Meduza.
Из претендующих на проведение стран только Турция и Швеция ни разу не принимали Зимнюю Олимпиаду. Города Кортина дʼАмпеццо, Турин, Саппоро и Калгари также уже становились местом проведения Зимних Олимпийских игр.
Ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине.
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