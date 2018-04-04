Первая партия российских С-400 может поступить в Турцию в июле 2019 года
4 апреля 2018 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция и Россия договорились ускорить поставки зенитно-ракетных систем С-400, и поступление первой партии этих систем намечено на июль 2019 года. Об этом заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Мы перенесли вперед дату поставок в договоре, подписанном с Россией, чтобы получить системы С-400 в июле 2019 года», - написал он на своей странице в твиттере.
3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене, пишет «Интерфакс».
«Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно», - добавил Путин.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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