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Первая партия российских С-400 может поступить в Турцию в июле 2019 года

Первая партия российских С-400 может поступить в Турцию в июле 2019 года
4 апреля 2018 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция и Россия договорились ускорить поставки зенитно-ракетных систем С-400, и поступление первой партии этих систем намечено на июль 2019 года. Об этом заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли вперед дату поставок в договоре, подписанном с Россией, чтобы получить системы С-400 в июле 2019 года», - написал он на своей странице в твиттере.

3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене, пишет «Интерфакс».

«Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно», - добавил Путин.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Турция назвала сроки поставок российских С-400
Reuters. Turkey says Russian S-400 missile delivery brought forward to July 2019
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