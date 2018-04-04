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«Алхимик» Коэльо - одна из любимых книг Мхитаряна

«Алхимик» Коэльо - одна из любимых книг Мхитаряна
4 апреля 2018 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что «Алхимик» Пауло Коэльо - одна из его любимых книг. Об этом футболист написал на своей странице в Facebook.

Мхитарян также опубликовал фотографию с книгой, которую подписал для него сам автор.

«Любовь – это путеводитель», - написал Коэльо.

Ранее в блиц-интервью Мхитарян признался, что у него много любимых книг, но он хотел бы отметить «Алхимик» Пауло Коэльо.

Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса.

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Запись Генриха Мхитаряна в Facebook
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