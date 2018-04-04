РФ подозревает Армению в реэкспорте помидоров
4 апреля 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор намерен контролировать предотгрузку партий помидоров, предназначенных для поставок из Армении в Россию, в связи с подозрениями в реэкспорте. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Республике Армения партий томатов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации», - отметили в российском ведомстве, пишет ТАСС.
По данным Россельхознадзора, произошло увеличение объемов поставок помидоров из Армении в Российскую Федерацию и непредоставление Государственной службой безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Армении полной информации об объемах производства и наименования производителей томатов. Кроме того, у Россельхознадзора есть информация о фальсификации данных о стране происхождения этого вида овощей при поставках из Армении в Россию.
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Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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