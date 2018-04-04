РФ подозревает Армению в реэкспорте помидоров

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор намерен контролировать предотгрузку партий помидоров, предназначенных для поставок из Армении в Россию, в связи с подозрениями в реэкспорте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Республике Армения партий томатов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации», - отметили в российском ведомстве, пишет ТАСС.

По данным Россельхознадзора, произошло увеличение объемов поставок помидоров из Армении в Российскую Федерацию и непредоставление Государственной службой безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Армении полной информации об объемах производства и наименования производителей томатов. Кроме того, у Россельхознадзора есть информация о фальсификации данных о стране происхождения этого вида овощей при поставках из Армении в Россию.