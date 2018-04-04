Путин заявил о полном разгроме ИГ в Сирии
4 апреля 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Группировка террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии разгромлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«В этом году в центре нашего внимания тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГ в Сирии», - заявил Путин в приветствии участникам московской конференции по международной безопасности, пишет RSN.
Его приветственное слово на конференции огласил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Российский президент отметил, что в данных условиях «необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы».
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