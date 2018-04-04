Арцахский Мартуни и французский Бур-де-Пеаж подписали декларацию о дружбе
4 апреля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящаяся с рабочим визитом во Франции делегация Республики Арцах (Нагорно-Карабахскпй Республики) во главе с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном 3 апреля посетила город Бур-де-Пеаж и встретилась с мэром города Натали Ниезон. Об этом сообщает пресс-служба НС НКР.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно деятельности органов местного самоуправления, возможностей обмена опытом в этой сфере, после чего делегация в сопровождении мэра Ниезон совершили экскурсию по городу Бур-де-Пеаж. Затем в зале торжеств мэрии состоялась официальная церемония подписания Декларации о дружбе между французским городом Бур-де-Пеаж и арцахским городом Мартуни.
Декларацию подписали мэры городов Мартуни и Бур-де-Пеаж Мгер Хачатрян и Натали Ниезон.
На церемонии присутствовали член Сената Франции Дидье Гион, заместитель консула Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Рошблуан, а также представители армянской общины. В конце дня делегация в городе Бур-де-Пеаж приняла участие в концерте группы «Голоса Арцаха». В составе делегации, возглавляемой Ашотом Гуляном, – руководитель фракции «Родина» Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян.
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