Минобороны РА: Ереван продолжает работу с Москвой по приобретению вооружения

PanARMENIAN.Net - Ереван продолжает работу с российскими партнерами в рамках покупки вооружения. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Мы постоянно работаем с нашими партнерами по возможности поставок вооружений, в том числе и в рамках финансовых инструментов», - сказал Саркисян, отвечая на просьбу «Интерфакса» подтвердить информацию о том, действительно ли Ереван ждет от России третий кредит на покупку «Искандеров», которые разместит на границе с Азербайджаном.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Известно, что в 2016 году Армения импортировала из России 4 ракетных комплекса «Искандер». Закуп «Искандеров» не был предусмотрен в рамках заключенного в 2015 году между Арменией и Россией кредитного договора, согласно которому Москва должна предоставить $200 млн в кредит на приобретение оружия.