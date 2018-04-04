Пострадавших при взрыве в ереванском Burger King граждан РФ выпишут 4 апреля

PanARMENIAN.Net - Пострадавшие при взрыве в ресторане быстрого питания Burger King на Северном проспекте в центре Еревана 3 граждан РФ будут выписаны из медцентра Св. Григория Просветителя, куда их перевезли после взрыва, 4 апреля в 16:00 (по местному времени). Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Анаит Айтаян.

По ее словам, прооперированная 8-летняя гражданка Армении и ее 6-летний брат останутся в медцентре до полной поправки.

Взрыв в ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в центре Еревана произошел 2 апреля в 20:44 (по Еревану). Взорвался кислородный баллон.В результате пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.

При взрыве пострадали: граждане Армении - Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), граждане РФ - Алена Агапова (15 лет), Лиза Абраамова (15 лет), Ярослав Любенко (15 лет), граждане ИРИ - Эрик Ашугян (24 года), Зейна Хусейни (24 года). 8-летнюю Рубину Маркосян прооперировали.

Пострадавшая Заруи Меликян – менеджер заведения, в момент взрыва она находилась у баллона.