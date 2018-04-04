Пострадавших при взрыве в ереванском Burger King граждан РФ выпишут 4 апреля
4 апреля 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Пострадавшие при взрыве в ресторане быстрого питания Burger King на Северном проспекте в центре Еревана 3 граждан РФ будут выписаны из медцентра Св. Григория Просветителя, куда их перевезли после взрыва, 4 апреля в 16:00 (по местному времени). Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Анаит Айтаян.
По ее словам, прооперированная 8-летняя гражданка Армении и ее 6-летний брат останутся в медцентре до полной поправки.
Взрыв в ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в центре Еревана произошел 2 апреля в 20:44 (по Еревану). Взорвался кислородный баллон.В результате пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.
При взрыве пострадали: граждане Армении - Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), граждане РФ - Алена Агапова (15 лет), Лиза Абраамова (15 лет), Ярослав Любенко (15 лет), граждане ИРИ - Эрик Ашугян (24 года), Зейна Хусейни (24 года). 8-летнюю Рубину Маркосян прооперировали.
Пострадавшая Заруи Меликян – менеджер заведения, в момент взрыва она находилась у баллона.
Самое значимое
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Partner news
Последние новости
Мхитарян: «Арсеналу» важно выиграть именно первый матч с ЦСКА Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы против московского ЦСКА ответил на вопросы журналистов
В Google Maps появилась поддержка армянского По оценке Google, на этих языках суммарно разговаривают примерно 1,25 млрд человек по всему миру
В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца
НАСА отправит на Марс пчел-роботов Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете