Сирушо и барабанщик SOAD Джон Долмаян записали песню

PanARMENIAN.Net - Известная армянская певица Сирушо во время своих гастролей по США записала песню с барабанщиком всемирно известной американской рок-группы System of a Down (SOAD) Джоном Долмаяном. Об этом певица сообщила в Instagram.

«Было приятно работать с одним из величайших барабанщиков в мире... И так, я и Джон записали песню для его сольного альбома, который, надеюсь, вскоре выйдет»,- написала Сирушо.

Она также опубликовала совместное видео с музыкантом.

Джон Долмаян — американский барабанщик и композитор армянского происхождения, более всего известный как барабанщик System of a Down.Долмаян также бывший ударник группы Scars on Broadway.

Сирушо - известная армянская певица, невестка второго президента Армении Роберта Кочаряна.