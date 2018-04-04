Роналду – первый забивший в 10 матчах Лиги чемпионов подряд игрок
4 апреля 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Португалец стал первым игроком в истории турнира, который забивал голы в 10 матчах подряд. Результативная серия португальца началась в финале прошлого розыгрыша ЛЧ, в котором он оформил дубль, пишетEurosport.
Далее Криштиану забивал как минимум один гол в каждой из игр группового этапа сезона-2017/18, затем – в двух встречах против «ПСЖ», и «Ювентусу».
Количество голов Роналду в истории ЛЧ равно суммарным цифрам Лионеля Месси и Роналдиньо.
Мяч в ворота «Ювентуса» стал самым быстрым в карьере Роналду за все время выступлений в ЛЧ.
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Google Maps появилась поддержка армянского По оценке Google, на этих языках суммарно разговаривают примерно 1,25 млрд человек по всему миру
В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца
НАСА отправит на Марс пчел-роботов Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив «Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он