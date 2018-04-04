В Москве загорелся торговый центр для детей: Есть погибший

PanARMENIAN.Net - Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» в Москве. Об этом сообщили 4 апреля в с московском ГУ МЧС РФ.

Один человек стал жертвой пожара. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», - сказал собеседник агентства.

«В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается», - сказали в МЧС.

Источник в МЧС сообщил РИА Новости, что есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Источник «Интерфакса» уточнил, что пожар возник на складе, который находится на третьем этаже ТЦ «Персей». По словам источника, в здании находились около 300 человек.

Торговый центр «Персей для детей» был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб «Афина».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.