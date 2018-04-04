Ибрагимович рискует не сыграть на ЧМ-2018 из-за правил ФИФА
4 апреля 2018 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может пропустить ЧМ-2018 из-за владения долей в букмекерской компании Bethard. Об этом заявил генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Сьёстранд.
«В соответствии с правилами и этическим кодексом ФИФА игрок не может прямо или косвенно владеть акциями в букмекерских компаниях. Это единые правила для всех футболистов, которые хотят участвовать в чемпионате мира», – сказал Сьёстранд.
Руководители Bethard готовы помочь Ибрагимовичу, если он решит сыграть за Швецию на ЧМ-2018, пишет Eurosport.
«Сейчас этот вопрос не стоит, ведь Златан закончил карьеру в сборной. Если он изменит решение, мы, конечно, решим решим эту проблему», – заявил гендиректор компании Эрик Скарп.
Маркетинговый директор Ян Линдоу в интервью Aftonbladet рассказал о самом вероятном сценарии в случае возвращения Ибрагимовича в сборную: «Если Златан захочет сыграть на чемпионате мира, один из наших главных владельцев выкупит его долю».
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, но заявлял о возможном возвращении на ЧМ-2018.
Швеция на ЧМ сыграет в группе с Южной Кореей, Германией и Мексикой.
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Google Maps появилась поддержка армянского По оценке Google, на этих языках суммарно разговаривают примерно 1,25 млрд человек по всему миру
В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца
НАСА отправит на Марс пчел-роботов Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив «Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он