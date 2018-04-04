В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане демонтировали главный флаг страны. Об этом сказал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он, пишет Haqqin.az.

По словам Шарифова, недостатки в вопросе устойчивости к сильному ветру были допущены при изготовлении на заводе.

«Поэтому были приглашены иностранные эксперты и флагшток был демонтирован. Я не владею последней информацией, так как вопросом заняты другие люди», - сказал он.

В мае 2016 года главный флаг Азербайджана вновь не выдержал испытания бакинским ветром и порвался. До этого в июне 2014 года штормовой ветер, начавшийся ночью и не прекращающийся весь день, порвал главный флаг Азербайджана на площади флага Баку.Еще одна «неприятность» с флагом случилась 23 марта 2011 года. Сильный ветер раздирал флаг примерно до 14 часов.

30 декабря 2007 года был заложен фундамент основной азербайджанской Площади государственного флага в Баку, на которой был установлен самый большой флаг Азербайджана. Проект, подготовленный американской компанией Trient Support, реализовала азербайджанская компания Azenko. На строительство Площади государственного флага было потрачено $35 миллионов из госбюджета Азербайджана.