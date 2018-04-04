В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram

PanARMENIAN.Net - Житель Приморского края Дмитрий Третьяков, задержанный по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений в Telegram, останется под арестом на два месяца. Об этом сообщается на странице штаба оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке в соцсети.

Это первый в России случай, когда репост в Telegram становится поводом для возбуждения уголовного дела.

Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, пишет «Интерфакс».

3 апреля суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу активиста, оставил в силе решение районного суда об аресте Третьякова. Судебное заседание, как сообщают активисты, проходило в закрытом режиме.

В сообщении местного штаба Навального говорится, что Третьякова задержали «за репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции».

«Преследование за посты в Telegram - новое изобретение правоохранительных органов, ранее они этого не практиковали», - говорится в сообщении.