В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram
4 апреля 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Житель Приморского края Дмитрий Третьяков, задержанный по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений в Telegram, останется под арестом на два месяца. Об этом сообщается на странице штаба оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке в соцсети.
Это первый в России случай, когда репост в Telegram становится поводом для возбуждения уголовного дела.
Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, пишет «Интерфакс».
3 апреля суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу активиста, оставил в силе решение районного суда об аресте Третьякова. Судебное заседание, как сообщают активисты, проходило в закрытом режиме.
В сообщении местного штаба Навального говорится, что Третьякова задержали «за репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции».
«Преследование за посты в Telegram - новое изобретение правоохранительных органов, ранее они этого не практиковали», - говорится в сообщении.
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