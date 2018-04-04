В Google Maps появилась поддержка армянского
4 апреля 2018 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис Google Maps стал доступен еще на 39 языках. Об этом разработчики сообщили в официальном блоге компании.
В списке новых языков, пополнивших сервис, появился и армянский.
Обновленный список поддерживаемых теперь включает африкаанс, иврит, албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, боснийский, бирманский, хорватский, чешский, датский, эстонский, филиппинский, финский, грузинский, исландский, индонезийский, казахский, кхмерский, киргизский, лаосский, суахили, зулу, латышский, литовский, македонский, малайский, монгольский, норвежский, персидский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, узбекский, вьетнамский и украинский языки.
По оценке Google, на этих языках суммарно разговаривают примерно 1,25 млрд человек по всему миру.
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