Мхитарян: «Арсеналу» важно выиграть именно первый матч с ЦСКА

PanARMENIAN.Net - Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы против московского ЦСКА ответил на вопросы журналистов.

«У «Арсенала» тоже большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому главное сейчас для нас - собраться и показать хороший результат. Очень важно победить именно в первом матче, чтобы получить преимущество перед выездом в Москву. Будем стараться сделать все, чтобы пройти в Лиге Европы как можно дальше»,- заявил Мхитарян, пишет «Российская газета».

По его словам, ЦСКА -очень хорошая команда: «Если они добрались до четвертьфинала, это уже говорит об уровне ЦСКА. На таком уровне легких игр не бывает, и нам будет противостоять очень сильный оппонент. У них очень опытные игроки, особенно в защите».

Говоря о целях «Арсенала» в Лиге Европы, Мхитарян отметил, что команда не планирует тратить все силы на нее, так как еще есть Премьер-лига.

«У нас еще семь матчей в премьер-лиге, и наша цель - выиграть их. Нельзя говорить о том, что если мы находимся в чемпионате на шестом месте, то нам не за что бороться. Надо пытаться показать все, на что мы способны, в обоих турнирах»,- подчеркнул армянин.

Первая встреча между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве.