Аронян сыграл вничью в 4-м туре Grenke Chess Classic
5 апреля 2018 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 4-м туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с китайским шахматистом Хоу Ифанем.
Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).
По итогам 4 туров Аронян с 2,5 очками делит 4-5 места с Карлсеном. В 5 туре он сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Результаты 4 тура: Каруана – Найдич 1-0, Карлсен – Вашье-Лаграв, Витюгов – Ананд, Аронян – Хоу Ифань, Блюбаум – Майер ничьи.
Положение после 4 туров: 1-3. Витюгов, Каруана, Вашье-Лаграв – по 3; 4-5. Карлсен, Аронян – по 2,5; 6-7. Ананд, Блюбаум – по 1,5; 8-10. Найдич, Хоу Ифань, Майер – по 1.
Супертурнир Grenke Chess Classic проходит с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.
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