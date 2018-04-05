У Facebook утекли данные не 50, а 87 млн пользователей

PanARMENIAN.Net - Британская компания Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей Facebook. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Ранее сообщалось, что утекли данные более 50 млн пользователей.

«В целом мы полагаем, что информация из Facebook, касающаяся до 87 млн человек, в основном в США, могла быть ненадлежащим образом передана Cambridge Analytica», - говорится в сообщении Facebook.

В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica.