У Facebook утекли данные не 50, а 87 млн пользователей
5 апреля 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская компания Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей Facebook. Об этом говорится в сообщении соцсети.
Ранее сообщалось, что утекли данные более 50 млн пользователей.
«В целом мы полагаем, что информация из Facebook, касающаяся до 87 млн человек, в основном в США, могла быть ненадлежащим образом передана Cambridge Analytica», - говорится в сообщении Facebook.
В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.
Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica.
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