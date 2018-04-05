Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
5 апреля 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 апреля, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
В Армении 5-6 апреля ожидается погода без осадков. 5 апреля температура воздуха понизится на 6-8 градусов, затем постепенно повысится на 4-5 градусов.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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