Новый президент Армении освобожден от должности посла РА в Британии

PanARMENIAN.Net - Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РА в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия.

Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).