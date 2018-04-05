Новый президент Армении освобожден от должности посла РА в Британии
5 апреля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РА в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия.
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).
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Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
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