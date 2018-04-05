Единственный оператор лотерей в РФ Армен Саркисян инвестировал в Sport24.ru
5 апреля 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный организатор лотерей в России и владелец букмекера 888.ru Армен Саркисян занялся спортивными медиа. Он инвестировал в сайт Sport24.ru, куда перешла часть команды Championat.com, пишет «Ъ».
Sport24.ru входит в многопрофильный холдинг «С8 Капитал» Армена Саркисяна, рассказал газете главный редактор проекта Самвел Авакян.Запуск спортивного СМИ не является коммерческим проектом, это личная инициатива акционера холдинга, направленная на поддержку и популяризацию отечественного спорта, пояснил Авакян. Актуальность этого проекта возрастает в преддверии ЧМ-2018, считает главный редактор Sport24.ru. Он говорит, что в марте аудитория Sport24.ru достигла 1 млн уникальных пользователей.
Армен Саркисян — монополист на рынке лотерей. С 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, их организаторами по закону могут выступать Минспорт (организует лотереи «Гослото» и «Русское лото») и Минфин («Спортлото»). Оператором этих лотерей являются компании Саркисяна «Государственные спортивные лотереи» (выручка в 2016 году — 22,9 млрд руб.) и «Спортлото» (выручка — 1,9 млрд руб.), он же владеет ключевым распространителем лотерейных билетов АО «Торговый дом "Столото"» (выручка в 2016 году — 10,4 млрд руб.).
До прихода в Sport24.ru Авакян был главным редактором издания «Чемпионат.com» (входит в Rambler Group), с октября 2017 года он также отвечал за бизнес проекта. Авакян покинул «Чемпионат.com» в декабре 2017 года, в январе 2018 года он вышел на работу в Sport24.ru. Вместе с ним в новый проект перешла часть журналистов «Чемпионат.com».
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