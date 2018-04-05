Вышел первый трейлер сиквела про Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном (видео)
5 апреля 2018 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0».
В новом фильме шпион Джонни Инглиш отправляется на юг Франции, чтобы найти хакеров, устроивших кибератаку на британскую cекретную службу, пишет Meduza.
Главные роли в картине исполнили Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко и Бен Миллер. Сценарий нового «Агента Джонни Инглиша» написали Нил Первис и Роберт Уэйд, авторы сценариев пяти фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер — Дэвид Керр.
Премьера фильма назначена на осень 2018 года.
Самое значимое
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
Последние новости
У будущих iPhone будет система бесконтактного управления жестами Бесконтактная система управления жестами предусматривает движение пальцев близко к экрану без непосредственных нажатий для выполнения различных задач
Единственный оператор лотерей в РФ Армен Саркисян инвестировал в Sport24.ru Sport24.ru входит в многопрофильный холдинг «С8 Капитал» Армена Саркисяна
Новый президент Армении освобожден от должности посла РА в Британии Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Mail.ru Group и «МегаФон» покупают 55% принадлежащего армянам онлайн-агрегатора такси CityMobil «МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group — примерно 25%