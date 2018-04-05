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Вышел первый трейлер сиквела про Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном (видео)

Вышел первый трейлер сиквела про Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном
  5 апреля 2018 - 14:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0».

В новом фильме шпион Джонни Инглиш отправляется на юг Франции, чтобы найти хакеров, устроивших кибератаку на британскую cекретную службу, пишет Meduza.

Главные роли в картине исполнили Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко и Бен Миллер. Сценарий нового «Агента Джонни Инглиша» написали Нил Первис и Роберт Уэйд, авторы сценариев пяти фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер — Дэвид Керр.

Премьера фильма назначена на осень 2018 года.

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