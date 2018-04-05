У будущих iPhone будет система бесконтактного управления жестами

PanARMENIAN.Net - Компания Apple разрабатывает для будущих iPhone систему управления жестами, при которой пользователю не придется касаться экрана. Также ведется работа над моделями с изогнутыми дисплеями.

Оба проекта пока находятся на ранней стадии разработки, пишет Ferra.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Бесконтактная система управления жестами предусматривает движение пальцев близко к экрану без непосредственных нажатий для выполнения различных задач. Технология сможет учитывать среди прочего и расстояние от экрана до пальца. До ее внедрения в жизнь уйдет около двух лет, если Apple решит продолжать развивать это направление.

Изогнутые дисплеи для iPhone будут отличаться от тех, что используются во флагманах Samsung. Экран будет постепенно загибаться от верха к низу смартфона, а не резко изгибаться на боковых кромках.

OLED-экран у iPhone X слегка изгибается в нижней части, но это, практически, незаметно. Выход iPhone с изогнутым дисплеем ожидается через два-три года.