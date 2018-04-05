Армянин Заре Синанян избран мэром Глендейла

PanARMENIAN.Net - Бывший мэр Глендейла, армянин по происхождению Заре Синанян вновь избран на пост главы города. Об этом на своей странице в Facebook сообщает супруга Заре Лори Синанян.

Глендейл – это северный пригород Лос-Анджелеса, население которого составляет свыше 191 тысяч человек. Более трети населения – этнические армяне.

Информацию об избрании Синаняна подтверждает и Западное крыло Армянского национального комитета Америки, пишет АРКА со ссылкой на Asbarez.com.

Мэр калифорнийского города избирается сроком на один год. Синанян уже занимал пост мэра с 2014 по 2015 год. Он также был избран в городской совет Глендэйла.

Синанян родился в Ереване в 1973 году. В 1988 его семья переехала в США. В 1997 году он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности политология и история. Он является доктором юридических наук. Женат, имеет 4 детей.