Армянин Заре Синанян избран мэром Глендейла
5 апреля 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший мэр Глендейла, армянин по происхождению Заре Синанян вновь избран на пост главы города. Об этом на своей странице в Facebook сообщает супруга Заре Лори Синанян.
Глендейл – это северный пригород Лос-Анджелеса, население которого составляет свыше 191 тысяч человек. Более трети населения – этнические армяне.
Информацию об избрании Синаняна подтверждает и Западное крыло Армянского национального комитета Америки, пишет АРКА со ссылкой на Asbarez.com.
Мэр калифорнийского города избирается сроком на один год. Синанян уже занимал пост мэра с 2014 по 2015 год. Он также был избран в городской совет Глендэйла.
Синанян родился в Ереване в 1973 году. В 1988 его семья переехала в США. В 1997 году он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности политология и история. Он является доктором юридических наук. Женат, имеет 4 детей.
Самое значимое
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Юлия Скрипаль заявила, что идет на поправку Юлия Скрипаль выразила благодарность всем, проявившим заботу о ней, и направившим добрые пожелания
Стрельба в университете в Турции: 4 человека погибли Причиной стрельбы в университете стало ранее заведенное дело против стрелявшего о его членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO)
В Грузии чиновникам запретили разъезжать на черных автомобилях Кроме того, согласно изменениям, до 25 апреля грузинские министерства и находящиеся в их подчинении учреждения должны представить план по оптимизации автопарка
С чем сборные по футболу встречают мундиаль Например, статистика личных встреч команд. Хотя бы потому, что состав сборных существенно отличается от состава клубов