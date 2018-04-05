DW: Повлияют ли выборы в Азербайджане на урегулирование карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Президентские выборы в Азербайджане, окончание президентского срока Сержа Саргсяна в Армении, а также сотрудничество США и РФ могут создать условия для разрешения конфликта в Карабахе, считают эксперты.

«Мы никогда не были так далеки от мирного соглашения, как сегодня. Возможность новой войны я считаю до сир пор очень высокой», - такое мнение спустя два года после очередной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выразил аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян, который в 1990-х годах входил в состав кабинета министров Армении, а затем был депутатом парламента страны, пишет Deutsche Welle.

С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году. Мероприятие провел в Брюсселе 4 апреля европейский аналитический центр EPC. Для опасений в связи с возможным продолжением конфликта есть немало причин, ведь стороны не только усилили свое военное присутствие на линии соприкосновения, но также вновь растут воинственные настроения в обществе - и в Армении, и в Азербайджане, отметили участники круглого стола. Однако не все были настроены пессимистично.

Так, директор британского аналитического центра LINKS Дэнис Саммут видит возможность прогресса в мирных переговорах. Для этого, по его словам, нужны соответствующие условия внутри Армении и Азербайджана, а также на международном уровне.

Менее оптимистично настроен Заур Шириев, член Crisis Group - организации, как и LINKS, занимающейся не только аналитикой, но и способствующей урегулированию конфликтов. Но и он не исключает возможного прогресса. При этом эксперт указывает как на то, что в азербайджанском обществе ожидают от властей результатов в решении карабахского вопроса, так и на то, что обе страны будут праздновать в этом году 100-летие со дня основания республик на своих территориях.

Хотя ситуация на международном уровне не столь благоприятна, учитывая непростые отношения по ряду других вопросов между сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта - РФ, США и Францией, в рамках сотрудничества по Нагорному Карабаху у них есть взаимопонимание, говорят эксперты.

По словам политолога Андрея Макарычева, преподающего в Тартуском университете, главный интерес Москвы состоит в сохранении статус-кво. Поэтому она старается удержать Баку от военного решения. А Еревану власти РФ пытаются донести, что российские войска в этой стране будут действовать лишь в случае угрозы международно признанной территории Армении, пояснил Макарычев. А также Москва старается удержать Ереван от слишком сильной прозападной ориентации.

Шириев в свою очередь предупреждает, что если произойдет следующая эскалация, то будет она более масштабной. По его словам, в 2016 году бои были ограничены как территориально, так и в количестве задействованных войск и техники. «Следующая эскалация, «апрель плюс», будет более разрушительной, чем то, что произошло два года назад», - предостерегает эксперт.

В Армении 9 апреля закончится второй, последний президентский срок Сержа Саргсяна. Однако и он, ожидаемо, останется у власти, благодаря конституционному референдуму 2015 года. Изменения Основного закона страны превращают Армению в парламентскую республику, где власть будет сосредоточена в руках премьера, которым, скорее всего, и станет Саргсян.

В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. Они должны были состояться осенью этого года, но действующий глава государства Ильхам Алиев перенес дату их проведения. Обозреватели ожидают, что Алиев вновь будет переизбран и пойдет на свой четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний.