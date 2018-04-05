В Ватикане открыли статую Св. Григора Нарекаци: Присутствовали Папа римский и президент РА
5 апреля 2018 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе официального визита в Святой Престол президент Армении Серж Саргсян 5 апреля принял участие в церемонии открытия статуи Святого Григория Нарекаци, которому Ватикан ранее присвоил титул Учителя Вселенской Церкви. Церемонию открытия провел посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.
Автор почти 2-метровой скульптуры – народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци. Архитектор – Микаел Асратян.
Инициатива была реализована усилиями посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, ответственного за культурный департамент дипмиссии Вардана Карапетяна, а также при содействии известного бизнесмена Артура Джанибекяна, проживающего в России.
Скульпутра изготовлена в двух копиях, вторую установят в Эчмиадзине – духовном центре всего армянства.
После торжественного открытия статуи в садах Ватикана состоялась экуменическая церемония при участии Папы римского Франциска, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса великого Дома Киликийского Арама Первого.
Саргсян затем посетил посольство Святого Престола в Республике Армении, где состоялась церемония награждения. Указами президента в связи Днем дипломата за значительный вклад в дело укрепления и развития межгосударственных отношений между Республикой Армения и Святым Престолом чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаел Минасян награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; за добросовестную и результативную работу начальник канцелярии посольства Республики Армения в Святом Престоле Мариам Еремян награждена Медалью Признательности; за гуманистическую и благотворительную неустанную деятельность филантроп Смбат Карапетян награжден медалью Михтара Гераци; за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян член парламентской группы дружбы Италия-Армения Сената Итальянской Республики, сенатор Альдо ди Биаджо награжден медалью Мхитара Гоша.
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