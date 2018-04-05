С чем сборные по футболу встречают мундиаль

PanARMENIAN.Net - До начала мундиаля осталось немногим более двух месяцев. Важнейшего футбольного турнира давно и с нетерпением ожидают 32 сборные.

Наиболее животрепещущий вопрос, интересующий всех поклонников футбола, - кто станет чемпионом мира в 2018 году? Довольно многие пытаются сегодня прогнозировать исход чемпионата. При этом в зоне внимания оказываются не только команды, но также их тренеры и отдельные игроки. Насколько объективны такие прогнозы, говорить излишне. Даже опытные эксперты одни и те же факты часто интерпретируют по-разному. К тому же привычные в других случаях методы на ЧМ могут не сработать.

Например, статистика личных встреч команд. Хотя бы потому, что состав сборных существенно отличается от состава клубов. Да и вообще, при нынешних ротациях каких-либо «констант» не может быть по определению. В целом, будущий мундиаль действительно необычен. Впервые в истории футбола турнир такого уровня проходит России.

Что касается самих россиян, судьи, вероятно, будут к ним несколько лояльнее. Это увеличит шансы С. Черчесову вывести своих подопечных из группы. Интересные перспективы ЧМ открывает также бетторам. Делать ставки они всегда могут на "Betonmobile.ru".

Что касается фаворитов, они определены давно. Ими являются Испания, Германия, Франция и Бразилия. Две из этих команд и должны по логике встретиться в финале. Самой сбалансированной можно назвать сборную Испании. И с атакой, и с защитой здесь полный порядок. У бразильцев же основной упор сделан на нападении. При этом налицо и недостаточная сыгранность футболистов: многие игроки Бразильской сборной находятся в разных командах.

Германия по степени сыгранности близка к испанцам. Базовым клубом сборной является «Бавария». Если не считать проблем с защитой по левому флангу, то шансы у немцев неплохие. Примерно тот же потенциал имеется у французов. Явное же преимущество команды – центральная полузащита. Она вполне компенсирует фланговые недостатки.

Сразу за упомянутой четверкой идут сборные Аргентины, Португалии, Англии, Бельгии и, вероятно, Хорватии. Каждая из них «должна» выйти из группы, но полуфинал, вероятно, доступен лишь бельгийцам. В финальном же этапе, скорее всего, встретятся Испания с Францией. Напоследок еще несколько слов о сборной России. Максимум для команды – выход из группы. Кстати, серьезную озабоченность вызывают травмы ведущих игроков: Г. Джикии, В. Васина и А. Кокорина. Большие надежды в связи с этим возлагаются на Ф. Смолова.