Литва одобрила соглашение Армения-ЕС
5 апреля 2018 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Литвы одобрило соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и Европейским союзом. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.
«Правительство Литвы одобрило соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС, направив его в законодательный орган - Сейм в соответствии с процедурой, с целью представления на ратификацию»,– отметил посол.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
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