Литва одобрила соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Правительство Литвы одобрило соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и Европейским союзом. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.

«Правительство Литвы одобрило соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС, направив его в законодательный орган - Сейм в соответствии с процедурой, с целью представления на ратификацию»,– отметил посол.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.