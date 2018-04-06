«Артиллерия ударила по домам армян и они отступили в церковь»: Как немцы принимали участие в Геноциде

PanARMENIAN.Net - Турецкие силы в основном использовали немецкие винтовки и другое оружие в ходе Геноцида армян в Османской империи. Об этом говорится в новом докладе Global Net - Stop the Arms Trade (GN-STAT), опубликованном Deutsche Welle.

Global Net - новая многоязычная всемирная сеть из более чем 100 организаций, а также база данных для активистов, осведомителей, журналистов и других, заинтересованных в экспорте оружия. Этот доклад - первое подобное исследование, проведенное организацией.

Немецкая оружейная компания Mauser - главный производитель в Германии стрелкового оружия в обеих мировых войнах - поставлял Османской империи миллионы винтовок и пистолетов, которые использовались при Геноциде армян при активной поддержке немецких офицеров.

«Немецкие офицеры, служившие в турецко-османском военном штабе, активно помогали совершать отдельные убийства. Большинство агрессоров были вооружены винтовками или карабинами Mauser, офицеры - пистолетами»,- говорится в докладе. Многие немецкие офицеры стали свидетелями происходящего и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.

Турецкая армия также была оснащена сотнями пушек, производимых компанией Krupp в Эссене, которые использовались в нападении турецких сил на армянских борцов сопротивления, державшихся на горе Муса-Даг в 1915 году.

В 2015 году президент Германии Йоахим Гаук признал «совместную ответственность» Германии за Геноцид армян, а книга, опубликованная в том же году журналистом Юргеном Готтшлихом, подробно описала политический сговор самого важного европейского союзника Турции в Первой мировой войне, который обучал армию Османской империи. Однако в новом докладе GN-STAT впервые подробно описан объем материальной поддержки, предоставляемой туркам компаниями Mauser и Krupp. Компания Mauser уже упразднена и не действует, однако преемник Krupp - немецкий сталелитейный гигант ThyssenKrupp - никогда публично не признавал роль, которую сыграл в Геноциде армян.

По словам автора доклада Вольфганга Ландграбера, кинорежиссера, который создал несколько фильмов об экспорте немецкого оружия, никто раньше не затрагивал вопросы о том, кто на самом деле поставлял оружие в Турцию не только для Геноцида армян, но и для Первой мировой войны, и какую роль в убийствах сыграли немецкие офицеры.

Многие факты в докладе были добыты из писем майора Эберхарда Вольфскеля, который в октябре 1915 года находился городе Урфа на юго-востоке Турции. В армянонаселенном городе Урфа забаррикадировались в своих домах армяне, сопротивляющиеся турецкой пехоте. Вольфскель служил начальником штаба Фахри-паши, заместителя командующего четвертого подразделения турецкой армией, которое было призвано в качестве подкрепления.

«Они (армяне) заняли дома к югу от церкви. Когда наш артиллерийский огонь ударил по домам и убил многих людей в них, остальные попытались отступить в церковь. Однако им пришлось пройти до церкви через открытый церковный двор. Наша пехота уже дошла до домов слева от церковного двора и сбила людей, бегущих по нему, в кучи. В целом пехота, которую я использовал в основном нападении... оправдала себя и продвинулась очень лихо»,- писал немецкий офицер своей жене.

В то время, как немецкие компании предоставляли оружие, а немецкие солдаты - экспертные советы о том, как его использовать, немецкие офицеры также заложили то, что Ландграфер называет «идеологическими основами» геноцида.

То, что Германский рейх разделял недоверие турок к армянам, не было секретом - и те, и другие боялись, что армяне вступят в сговор с Россией, которая была врагом немцев и турок.Готтшлих цитирует в своей книге военно-морского атташе Ханса Ханмана, члена немецко-турецкого офицерского корпуса и близкого друга военного министра Османской империи Энвера-паши: «Армяне - из-за их заговора с русскими - будут более или менее истреблены. Это сложно, но полезно».

Ландграбер подчеркивает, что новое исследование не освобождает Османскую империю от ее вины, а просто заполняет пробелы в исторической хронике.

2 июня немецкий Бундестаг признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи и официально осудил эти действия. «Против» резолюции проголосовал лишь один депутат Бундестага, ещe один воздержался. Пункт повестки дня назывался: «В память Геноцида армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад». В резолюции указывается о признании правительством Германии своей части ответственности за исторические события, а также признания трагических событий 1915 года – депортации и убийства армян – Геноцидом.